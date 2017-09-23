〈中部〉朴子配天宮入火安座 信眾感動落淚

2017-09-23

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣縣定古蹟朴子配天宮有三百多年歷史，四年多前遭受祝融之災，歷經整修，廟方昨天凌晨一點舉行入火安座大典，在上千信眾高呼「進喔！進喔！」見證下，一座座神尊入廟，典禮莊嚴隆重，許多信眾見此情景， 不禁感動落淚。

上千人高呼︰進喔！進喔！

配天宮鎮殿媽祖由樸樹雕刻而成，因而有「樸樹媽」之稱，四年前一場大火造成大殿嚴重受損，樸樹媽等神尊也被燻黑，文化部及嘉義縣政府、廟方共同斥資逾七千萬元，費時四年修復完工，樸樹媽風華再現。

昨天入火安座大典儀式由道長廖健男主持，龍陣、獅陣表演，再進行「掃煞」科儀，在信眾見證下開啟廟門，配天宮董事長黃清田等人捧著媽祖等神尊入廟，入火安座，信眾興奮拿手機拍攝記錄錄或開臉書直播分享；隨後進行開爐、揭匾儀，儀式完成後，信眾經徹夜等候終於可入廟，紛紛前往正殿參拜樸樹媽。

收藏家贈墨寶 記錄配天宮文史

配天宮在清朝及日治時期曾有和尚在廟內當住持，其中最後一任住持是「臨濟宗振沛師」，廟誌也記載其保護廟宇事蹟。當時台灣知名書法家余塘曾寫下振沛師事蹟，墨寶流傳由北堂精舍配北佛堂主嚴建忠收藏，幾年前，配天宮前任董事長、現任朴子市長王如經結識嚴建忠，知悉墨寶與配天宮的淵源後，嚴建忠決定將墨寶無償捐贈給配天宮。

昨天入火安座儀式後，嚴建忠依約帶著墨寶到廟裡，由黃清田、王如經接受收藏，廟方回贈嚴一幅牡丹畫作。黃清田說，墨寶記錄配天宮文史，是重開廟門重要的大禮。

廟方表示，配天宮慶成謝土入火安座九天大法會科儀，日前已進行「送火神」科儀，昨早再進行玉爐添香、押送虎星出境等儀式，至九月廿八日止，每天都進行科儀，今天由七老爺福天宮、六龜義興宮慶贊進行祀宴，明天將進行「鼎金‧邱家敬天后祀宴大典」。（相關新聞刊A3）