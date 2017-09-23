〈中部〉房屋稅調高首見緩衝期 議員批選舉考量

2017-09-23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議員質疑台中市明年的房屋稅是否又將調漲？市府地方稅務局長陳進雄表示，明年不會調，但從一○七年七月一日起，新房屋的房屋標準單價將調高六十％，舊建物不會調整，但若是有改建，則仍要調整；由於新房屋的房屋稅於一○七年七月調高，一○八年才會收到稅單，市議員楊正中直批，根本是選舉考量。

市議會財建委員會廿二日審查地方稅務局的一○五年決算，楊正中質疑房屋稅明年是否會調整；陳進雄表示，一○七年七月一日後取得使用執照的新房屋，房屋標準單價將調高六十％，之前的舊建物不會調整，但若舊建物在一○七年七月一日後改建，就必須繳調高的房屋稅。

房屋稅每三年評價一次，每一次評價則適用三年，地方稅務局指出，房屋稅已卅多年未調整，台中市日前召開不動產評價委員會重行評定相關事項，決定今年不調漲，緩衝一年，從一○七年七月一日開始調漲新房屋的標準單價，也就是一○七年七月一日之後取得使用執照的新房屋才會適用新的標準單價，此為地方稅務局首次採用緩衝期。

楊正中說，地方稅務局以前從未有緩衝期，說漲就漲，但此次卻是一○六年不漲，一○七年七月才開始調，就是一○八年才會收到稅單，怕調如此高引起反彈，而一○七年就要選舉，根本是選舉的考量。