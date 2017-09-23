〈中部〉中台灣電影中心 新聞局：今年發包

2017-09-23

合建國家級漫畫博物館

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會教育文化委員會廿二日審查新聞局決算，市議員李中質疑一○五年中台灣影視基地及中台灣電影中心預算執行不力；新聞局長卓冠廷表示，中台灣影視基地目前的進度已超前，明年中完成，而中央將在水湳的中台灣電影中心興建國家級的漫畫博物館，預算七．五億元，另投入四．四五億元於中台灣電影中心興建工程，中台灣電影中心預計今年發包，一○九年完工。

議員質疑預算執行不力

市議會教育文化委員會昨天審查新聞局一○五年的決算，李中質疑中台灣影視基地及中台灣電影中心一○五年的執行率只有百分之零點多，效率相當差，而新聞局自己執行效率差，一○五年新市府已上任兩年，但執行率卻仍只有百分之零點多，根本沒有執行多少，卻牽拖前朝，相當好笑。

此外，李中也對審計處針對市府於跨年晚會的活動執行及經費籌編未臻妥善等提出看法，要求新聞局改善。

卓冠廷表示，中台灣影視基地在新市府上任前工程進度就已延宕，經重新調整進度，截至八月底工程進度已達卅六％，超前預定進度一％，預計明年中完工。

至於中台灣電影中心部分，卓冠廷說，前市府於一○一年編列預算，但新市府上任認為如照案執行恐成為「蚊子館」，因此重新檢討修正。

卓冠廷指出，新聞局向文化部爭取設置國家漫畫博物館計畫，已於九月十四日接獲文化部來函表示同意合建；中台灣電影中心為地下三層、地上七層的建築物，總樓地板面積約三萬八千多平方公尺，其中，將提供一萬二千多平方公尺空間做為國家漫畫博物館興建之用，也使得中台灣電影中心原工程經費從市議會核定的十二．七億元預算，再增加文化部挹注的四．四五億元工程經費。