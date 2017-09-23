〈中部〉花博追加減預算送大會 下週提詳細計畫

2017-09-23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會財經委員會小組廿二日審查花博第一次追加減預算五億元，委員會痛批市府不但無法提出具體計畫，而且已編列高達廿一億餘屬於消耗型預算的經常門，還從資本門挪了五億多元，不但違反預算法，更想要揮霍預算。委員會最後決議送大會，並要求市府需下週一提出詳細計畫。

市府：只是科目調整 總額並未變

市府主計處長蔣建中則表示，並沒有違反預算法，五億元原本是經常門收入，因為經常門收入有剩餘，才轉到資本門，因為資本門並未動用，才又回歸經常門；副秘書長郭坤明表示，只是科目調整，總額並未變，為了讓策展人有彈性、有更多元的創意。

5億爭議 審計處：尊重主計部門

對此，監察院台中市審計處表示，若是財源來自經常門收入，如經常門剩餘可以運用到資本門，但資本門收入不能當經常門收入，至於來自經常門轉到資本門，因資本門未使用又回歸經常門是否違法，主計部門自有規定，審計部尊重。

市議會財經委員會昨天審查花博五億元追加減預算，對於市府只提供一張說明相當不滿，市議員楊正中表示，花博的總預算為八十七億元，中央補助四十三億元，其中六億元是要求花博後的場館維護，但市議會都不知道，這是否代表市府有六億元的缺口。楊正中強調，經常門就是屬於煙花式的預算，跟資本門可以用在建設方面不一樣，市府編廿一億餘元已相當高，還要挪資本門五億元到經常門，難道是「開免驚」嗎？

原民會主委馬耀．谷木表示原民會花博預算有四千八百萬、中央補助二千萬，楊正中一聽，此筆二千萬的預算，市議會根本不知道，不知市府藏了多少預算，應全部回歸在花博預算中。

市議員邱素貞則表示，預算的調整，都依主計相關規定辦理，符合相關程序。

由於建設局未到場，楊正中要求停審，但避免市府誣指國民黨杯葛花博預算，主席蘇柏興裁示送大會處理，並要求市府要在下週一前交出計畫細項。

對於花博可能有六億缺口，郭坤明解釋，六億元雖是花博結束後才使用，但因為台中市二○一九年東亞青運在后里有馬術比賽，還有爭取二○二○年的世界蘭花展，都會用到花博展館，會向中央爭取，提前投入花博建設。