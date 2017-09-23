〈中部〉南投社區平價宅 921災民優惠承購

2017-09-23

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府辦理九二一震災平價住宅專案讓售計畫，昨在議會臨時會審議通過。縣長林明溱及縣政府建設處長李正偉面對議員廖志城、吳國昌及許阿甘等人質詢計畫進度時表示，第一期有埔里鎮北梅新社區等四個社區共六十八戶提出申請，下週報請行政院核准後，希望趕在十一月底簽約，明年初辦理產權轉移，讓這些當年地震受災戶，在過年前能真正擁有自己的家。

民國八十八年的九二一大地震，縣政府興建六處平價住宅安置受災戶，即目前的埔里鎮北梅、南光、南投市茄苳、草屯鎮紅瑤、竹山鎮柯子坑、中寮鄉大丘園新社區。

惟十八年來，經濟能力較好的的受災戶早已搬離，留下來繼續承租的多數是生活困窘、經濟拮据的住戶，希望能承購現行居住的平價住宅。

經過議員等民代及縣政府多年來的努力，縣政府修正「南投縣縣有財政管理自治條例」，增訂九二一震災平價住宅讓售相關規定，報請中央核准後，於今年元月八日生效，讓當年的受災戶終於能一圓真正擁有自己家的夢想。

縣政府建設處長李正偉表示，該計畫從今年起將連續執行三年，符合該讓售計畫的承租戶有一二二戶，以北梅新社區三十九戶最多，讓售金額之計算係以房屋殘值加計當期土地公告現值，扣除已繳全額租金， 第一期有六十八戶提出申請，其他承租戶這三年內都可提出申請，至於在這三年內仍無法承購的承租戶，縣府也會讓他們繼續承租居住。

  • 南投縣政府將把包括埔里鎮北梅新社區在內的六處安置九二一受災戶的平價住宅，讓售給承租戶。（記者張協昇攝）

    南投縣政府將把包括埔里鎮北梅新社區在內的六處安置九二一受災戶的平價住宅，讓售給承租戶。（記者張協昇攝）