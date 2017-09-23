〈中部〉南投社區平價宅 921災民優惠承購

2017-09-23

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府辦理九二一震災平價住宅專案讓售計畫，昨在議會臨時會審議通過。縣長林明溱及縣政府建設處長李正偉面對議員廖志城、吳國昌及許阿甘等人質詢計畫進度時表示，第一期有埔里鎮北梅新社區等四個社區共六十八戶提出申請，下週報請行政院核准後，希望趕在十一月底簽約，明年初辦理產權轉移，讓這些當年地震受災戶，在過年前能真正擁有自己的家。

民國八十八年的九二一大地震，縣政府興建六處平價住宅安置受災戶，即目前的埔里鎮北梅、南光、南投市茄苳、草屯鎮紅瑤、竹山鎮柯子坑、中寮鄉大丘園新社區。

惟十八年來，經濟能力較好的的受災戶早已搬離，留下來繼續承租的多數是生活困窘、經濟拮据的住戶，希望能承購現行居住的平價住宅。

經過議員等民代及縣政府多年來的努力，縣政府修正「南投縣縣有財政管理自治條例」，增訂九二一震災平價住宅讓售相關規定，報請中央核准後，於今年元月八日生效，讓當年的受災戶終於能一圓真正擁有自己家的夢想。

縣政府建設處長李正偉表示，該計畫從今年起將連續執行三年，符合該讓售計畫的承租戶有一二二戶，以北梅新社區三十九戶最多，讓售金額之計算係以房屋殘值加計當期土地公告現值，扣除已繳全額租金， 第一期有六十八戶提出申請，其他承租戶這三年內都可提出申請，至於在這三年內仍無法承購的承租戶，縣府也會讓他們繼續承租居住。