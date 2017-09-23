〈中部〉彰濱設資源回收處理中心 業者提2優先

2017-09-23

優先處理工業區事業廢棄物

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣擁有近二萬家工廠，但迄今仍然合法專門處理事業廢棄物的地方，有業者想在彰濱工業區線西區環保用地投資設廠，沒想到才剛起步，就遭地方強烈反彈，業者不放棄，表明願意接受當地居民監督，並首度允諾會優先處理工業區事業廢棄物，優先處理伸港、線西鄉垃圾。

目前全台非法棄置場址共一六二處，彰化縣占廿一處，數量全國第三，僅次於台南市和高雄市，因廢棄物貯存量激增、處理量又不足下，使得合法事業廢棄物處理價格飆漲，彰化縣溪州焚化爐每公噸垃圾處理費二千五百元，還無法全數處理，而運到中南部外縣市處理，每公噸處理費用要六、七千元。

豐堉資源股份有限公司董事長林明儒昨天在彰化縣議會向議員進行簡報，說明該公司擬在線西西三區興建處理事業廢棄物的資源回收處理中心。林明儒表示，公司願意接受每年由伸港、線西鄉指派獨立檢驗機構執行煙囪檢測，開放廠區供居民參觀，做好敦親睦鄰。

優先處理伸港、線西鄉垃圾

他說，將來廠區內規劃設置灰渣衛生掩埋場，不會運出彰濱工業區外處理，公司對地方的承諾，除了優先處理工業區事業廢棄物和伸港鄉與線西鄉兩鄉的垃圾外，也會裝設自動水質連續監測設備，連線環保局即時監控。

不過，包括尤瑞春、林宗翰、蕭文雄、曹家豪、白玉如、謝彥慧等縣議員，要求業者興建需尊重當地居民的意見，蕭文雄更提出需有百分之百居民同意才能興建，業者林明儒面有難色回應「百分百」強人所難，公司會朝取得多數居民的同意努力。

林宗翰說，彰化縣北臨台中火力發電廠、南有六輕，工業區目前就有中區事業廢棄物綜合處理中心，煙囪夠多了，未來如果再加上豐堉焚化爐的煙囪，伸港、線西鄉民那受得了這麼多的煙囪。尤瑞春說，興建與否需尊重當地居民的意見。

環保局長江培根指出，業者開發行為需符合中央政策和法規，開發行為包含廢棄物和排放廢氣等，都需友善當地環境，開發設備更須是當地環境能夠容許的要件，甚至污染排放物的風險也要當地能夠接受的範圍。

江培根表示，未來若中央允許開發，環保局會要求業者須讓當地居民組平行監測小組共同監督，同時與當地公民團體簽訂公害防治協定，約束業者，日後若造成污染，應落實啟動補償機制和遵守停工處分等相關作為。