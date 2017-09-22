〈南部〉台灣設計展 5條行旅路線看創意

2017-09-22

〔記者劉婉君／台南報導〕「台灣設計展」將於卅日登場，除了主題展館，並徵選百家創意店家、規劃五條不同特色的行旅路線，讓整個城市都是展場，帶領民眾走入府城巷弄，感受台南的設計力。

台灣設計展今年首度以一個主展場、六個衛星展區方式呈現，將於卅日至十月十五日在台南市展開，文化局並徵選一百家具有台南設計力的店家，以建築設計、文化風景、生活風景、設計食堂、角色IP五個主題，設計五條行旅路線，由設計師及文史工作者帶路，引導民眾探訪不同風貌的台南在地設計與文化創意。

主辦單位表示，五條行旅路線不走傳統的觀光風格，而是走入台南的巷弄裡，串連主展場、衛星展區及散落在台南市的設計力店家，而位在原台南縣的入選店家雖然不在行旅路線上，相關商品也會帶入市區，於其他店家展出。

五條路線各有不同的主題特色，例如從成大舊圖書館出發的建築設計路線，帶民眾欣賞現代、基督教、日式、清代、超現代等不同風格的建築；文化風景路線走訪台南公園、城門遺址等百年文化歷史與風情；生活風景路線則感受吳園、老房子民宿等過去與現在時空並存的台南；設計食堂路線拜訪鶯料理、阿霞飯店、林百貨、廣富號等；角色IP路線則結合藍晒圖的BLUES及正興街的正興貓。

此外，活動期間還會有IP市集、海西瓜市集、餐桌上的幸福市集等十場設計創意市集陸續登場。