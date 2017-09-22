〈南部〉達爾文無解 成大解開蘭花基因之謎

2017-09-22

〔記者劉婉君／台南報導〕生物學家達爾文曾因驚訝於蘭花唇瓣的變異而稱為「怪物」的蝴蝶蘭，如今是台灣外銷的主要蘭花之一，達爾文一直無法解開的蘭花基因之謎，經國立成功大學與國際團隊合作，已完成原始蘭花「擬蘭」的全基因體解序，解開蘭科植物演化之謎，除了有助於蘭花精準育種之外，也有助於人類在極端氣候下，研究未來如何適應環境的方法。

有助於研究人類在極端氣候下 如何適應

一八六二年，達爾文收到一朵來自馬達加斯加島嶼的大彗星風蘭，花朵後方有長達卅公分的細長花距，開啟人類對蘭花演化謎團的科學探究。成大蘭花研究中心助理研究員蕭郁芸說，達爾文生前的三大遺憾，除了大彗星風蘭，還有被他稱為「怪物」的蝴蝶蘭唇瓣為什麼會變異、蘭花為什麼有那種多種，而這三個問題，在團隊解開蘭花的基因密碼後，全部有了答案，研究論文「擬蘭基因體與蘭花演化」昨天也登上國際頂尖期刊Nature。

研究團隊成員包括成大熱帶植物科學研究所副教授蔡文杰、蘭花研究中心助理研究員蕭郁芸、生命科學系副教授張松彬等六人，與中國、日本、比利時等國共十七個研究單位共同參與，蔡文杰名列共同通訊作者，蕭郁芸名列共同第一作者。

蕭郁芸說，蘭花在大自然中需與真菌共生，是一個重要的生態指標，擬蘭是非常古老的蘭花，早在七千七百萬年前恐龍還未滅絕前就已存在，六千六百萬年前曾出現基因組複製現象，讓它存活至今，完成這麼古老蘭花的基因解碼，可檢視它在千百萬年來如何演化與適應，在氣候極端演變下人類未來如何適應環境，也可以蘭花的演變找到答案。

蔡文杰指出，在農業上，將可應用於蘭花精準栽培、精準育種，也可準確掌握蘭花生長的微環境，幫助蘭花復育。