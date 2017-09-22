〈南部〉官田水雉園區 今年已孵育百隻幼鳥

2017-09-22

〔記者楊金城／官田報導〕官田水雉生態教育園區今年水雉繁殖期成功孵育出卅九巢一百隻幼鳥，還有廿九隻雛鳥正努力成長中、四巢孵蛋中，水雉棲地已飽和，園區外持續推動農民友善耕作，保護農田濕地生態，才能讓水雉永續生存。

明辦生態季 展示水雉復育

水雉園區明天將舉辦「雉在里山─恢復農田濕地生態服務」生態季，展示水雉復育、推動園區周邊友善耕作的成果，邀民眾一起來跟動物們約定，許牠們一個安全的家。

水雉的繁殖期從五月到十月，園區內的水雉成鳥不少已從漂亮的繁殖羽換成樸素的冬羽，有的還在帶幼鳥、孵蛋。

園區主任李文珍說，園區今年繁殖期計有卅九隻雌鳥、七十一隻雄鳥參與，有一百四十四巢、五百廿二顆蛋，至今水雉家族新成員有一百隻水雉寶寶幼鳥，可以獨立生活，另有廿九隻雛鳥、四巢孵蛋中，要不是七月底颱風折損卅一隻雛鳥，繁殖成功數量會更多。

而全台南市今年七月調查水雉繁殖族群增加到八百五十七隻，官田地區就占了六百六十二隻，水雉族群穩定成長，農民們的友善對待，功不可沒。

水雉園區由農委會林務局、交通部高鐵局、台灣高鐵、市府補助成立，委由台南市野鳥學會推動水雉復育、生態保育十多年來成果豐碩。

推動農民友善耕作

李文珍說，水雉園區十五公頃，水雉棲息數量已經飽和，不少水雉遷徙園區外，因此推動農民友善耕作，不用農藥，才能讓水雉在內的所有動物永續生存，今年推出到友善耕作的農夫家旅行和農村小旅行，也是在增加友善農民的收入，消費者也能吃到安全的菱角、稻米等農產品。

明天園區生態季活動，邀請官田渡拔國小直笛表演、嘉義市垂楊國小演出環保戲劇及官田國中表演水雉的故事《A story of Jacana》話劇，還有剝菱角達人賽、好吃好玩的綠市集、首辦水雉生存闖關遊戲，過關就能摸彩，獎品有望遠鏡、3C產品，玩偶吊飾、生態書等。