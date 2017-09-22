〈南部〉全國最古老眷村 篤行十村變身文創園區

2017-09-22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國最古老眷村—澎湖篤行十村轉型為文創園區及旅店，昨日正式開幕，除了各界貴賓外，也邀來全球旅遊皇后選美佳麗助陣，但對外單向交通問題仍有待解決，延宕封路多時的順承門邊坡修復工程，民眾希望盡快完工開放。

興建於西元一九○七年的「篤行十村」，為全國最古老眷村，民國九十六年經澎湖縣政府文化局登錄為歷史建築，涵蓋著名旅遊景點「張雨生故事館」及「潘安邦紀念館」，雖然民國一○五年九月由縣長陳光復與沐聯構海灣建設開發股份有限公司董事長曾衫藤簽訂合作契約，但因涉及歷史古蹟保存，工程必須經過層層嚴格審查，因此遲至昨日才正式開幕。

園區占地約四千六百平方公尺，包含三棟日式木造建築及六棟水泥磚造建築群，沐聯構海灣建設開發股份有限公司耗資八千萬元，在古意盎然的眷村導入現代化設備，將其打造為十五間客房文創旅店及數間文創商店，期許能連動觀音亭、金龜頭礮臺、天后宮、馬公港滬區、第一、二、三漁港等。

昨日開幕後除了旅館及商店正式對外營運外，沐聯構海灣建設開發股份有限公司將與縣府持續配合，舉行一連串活動，如具有懷舊特色電影放映的「草地電影院」、凸顯篤行十村音樂特色之民歌之夜及提供文化體驗活動與創意市集等；但因目前順承門邊坡修復工程延宕封路多時，只能單向通行，無法達到觀光動線串聯的目標，引發不少民怨。