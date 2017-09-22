〈南部〉港邊浪漫夜 〈週六、週日〉上屋頂看電影

2017-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄駁二藝術特區將於本週六、日，舉辦高雄屋頂電影夜，在港邊的大義倉庫屋頂上面吹海風、看電影，堪稱港區最浪漫！

在駁二大義倉庫

高雄屋頂電影夜由高雄市文化局與「看不見unseen獨立影像」共同舉辦，連續兩個晚上，總共播出四部「隱形英雄」主題的電影作品，每天還各加碼一場神秘場短片。

高雄市文化局長尹立表示，駁二屋頂以高雄海港天際線為放映背景，相當獨特，在屋頂放電影，除了遼闊、不易受光害和聲音影響外，也有打破禁錮，追求不同視野的概念。

播4部英雄電影

高雄屋頂電影夜策展人孫介珩表示，今年的高雄屋頂電影夜，以「英雄」為主題，關注默默守護土地、守護社會的無名英雄們。

二十三日首部播映的「我要參選」，是全台首映，為旅居日本的中國導演邢菲的作品；第二部影片為獲得二○一七青春影展金獎的「導演萬歲」。

還加碼神秘短片

二十四日片單包括知名紀錄片導演李香秀執導的「黑熊森林」，訴說黃美秀博士在布農族獵人林淵源帶領下，進入中央山脈從事野生台灣黑熊探索的故事。

另一部電影則是新銳導演黃亮昕的動畫「長島」，敘述一座島嶼與燈塔看守人的故事。

活動地點在駁二藝術特區大義C6倉庫屋頂（大義街二號），時間為二十三、二十四日下午五點至十點。售票網址：https://goo.gl/ZEXU6s。