〈南部〉金峰歷坵魯拉克斯吊橋 月底完工

2017-09-22

〔記者陳賢義／台東報導〕台東金峰、太麻里兩鄉聯手打造新景點拚觀光，首期工程、位在金峰鄉歷坵村的「魯拉克斯吊橋」將在月底完工，由太麻里鄉公所負責的橋尾左岸特色道路在規劃中，右岸產業道路拓寬計畫則已送原民會申請，新建環狀道路將串聯兩鄉，讓遊客同時體驗兩鄉獨特的人文采風，盡覽山林美景。

3.5噸以下車輛可上橋

耗資四千餘萬元打造的魯拉克斯吊橋，預定工期兩百七十個工作天，目前僅剩橋頭尾意象補強作業；吊橋採單線雙向通行，橋長一○六公尺，橫跨金崙溪，鮮紅色的橋身與翠綠的青山、藍天白雲相輝映，在山谷中更顯得搶眼，而吊橋限重三．五噸，能承載車輛上橋。

金峰鄉長宋賢一表示，原地舊魯拉克斯吊橋民國四十四年建造，是村民驕傲的地標，也是共同回憶，九十八年慘遭八八風災摧毀，經歷坵村民團結努力重建，即將在月底完工，景觀上具現代化及原創設計，如彩虹懸掛在半空中，連結金崙溪流域資源產業，也促進在地文化及經濟產業，讓部落的記憶再次牽起，也延續了魯拉克斯的故事。

金峰鄉公所財經課課張郭榮財表示，未來將連接左岸由太麻里鄉公所闢建的特色道路至金崙溫泉虹橋，再環繞回歷坵，讓到訪遊客能沿著這條環狀道路，同時體驗兩鄉特有的人文與美景。