〈南部〉紅藜、洛神入菜 台東限定「紅寶石便當」奪冠

2017-09-22

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣農漁特產種類多，如何搭配烹煮出在地限定便當？台東縣農會昨天舉辦「地產限定便當競賽」，八個基層農會分別融合在地的柚子、紅藜、樹豆、飛魚等物產，設計營養又美味的便當，台東地區農會馬蘭家政班以紅藜、洛神為主題的「紅寶石便當」，好吃又好看，一舉拿下冠軍。

台東縣各地農漁特產品不同，不過這次許多組都選擇養生的紅藜或五穀米等做為飯類，再搭配各地特色，比如長濱鄉用煙燻飛魚、鹿野鄉加入紅烏龍茶調味，成功鎮選用木虌果，太麻里鄉則以南迴三寶紅藜、小米、樹豆入菜。

馬蘭家政班長王淑華、班員林珠塋烹煮紅藜飯，也把紅藜加入肉丸、蛋捲中，讓紅藜出現不同層次的口感，「紅寶石」洛神則搭小黃瓜做開胃菜、洛神汁降低肉類油膩，組合成「紅寶石便當」拿下冠軍。

林珠塋說，紅藜、洛神都是營養價值高、農會力推的農產品，因此選定這兩樣為主打，便當要好吃、也要好看，加入海苔及鹹蛋黃的紅藜金沙蛋捲口感不錯，紅藜肉丸也加入豆腐及鹹蛋白。

第二名關山鎮農會崁頂家政班「米國原食便當」、太麻里地區農會「穀中糳樂便當」、鹿野地區農會新豐家政第一班「家鄉的滋味便當」。

季軍為池上鄉農會「池上秋收阿粺」便當、長濱鄉農會「四季食彩便當」、成功鎮農會「花現天堂便當」、東河鄉農會「柚驚柚喜便當」。