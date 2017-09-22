〈台北都會〉俞大維故居移樹 恐觸文資新法公訴罪

2017-09-22

住戶搬走自己種的樹

〔記者郭安家／台北報導〕位於大安區溫州街廿二巷四號的日式建築，不少文史工作者認為是已故國防部長俞大維故居，台北市文化局依「文資法」暫定古蹟，但昨上午有工人進場移植該處樹木，引起不少文史工作者關注。文化局副局長田瑋指出，經查是該處住戶許姓婦人把自己種的樹搬走，移至台灣大學青田街宿舍，但此舉恐觸犯「文資法」公訴罪。

田瑋解釋，依照新版「文資法」，溫州街廿二巷四號的日式建築已暫定古蹟，即視同古蹟，景觀也算是暫定古蹟的一部分，但許姓婦人可能不曉得「文資法」第一○三條觸法行為屬公訴罪，因此文化局人員昨下午到場勘驗，也同時請警方到場處理刑事案件；他無奈說，「我們不這麼做，就變成我們問題，一定要通知管區。」

田瑋表示，新版「文資法」刑責很重，恐處六個月以上、五年以下徒刑，或易科兩千萬元以下；許姓婦人年紀大不知道該怎麼辦，就算許婦不曉得，該建物所有權人台灣大學有責任，台大應該要處理。他說，前天跟台大開會，已提及類似暫定古蹟的案件基地範圍內，任何東西不能動。

工人、吊車是台大調派

該建物文資提報人之一陳瑋德表示，根據現場工人所述，現場工人、吊車都是台大幫忙調派，而移植樹木的新地點青田街宿舍也是台大的；可理解許家人不了解法令，但台大手上這麼多文資，怎麼可能不知道法令問題，呼籲台大往後不要再推說不清楚。