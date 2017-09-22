〈台北都會〉狼師案學生控輕縱 中山女高澄清

2017-09-22

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕昨天全國防災日全國高中職進行地震防護演練，中山女高學生於演練現場拉起布條「真相公開，狼師走開」，抗議學校近日爆出師對生性騷擾案，校方僅以一支大過輕縱狼師，而該師可能返校繼續任職；學生也不滿學校試圖以校譽為由壓制、河蟹、禁止家長LINE群組轉傳任何有關狼師之消息，並強制解散家長群組。

中山女高學務主任趙威寧表示，因為是家長群組，學校老師不會在群組中，是收到媒體電話才得知有解散家長群組這件事情；學校沒有河蟹訊息，也沒有說狼師不能離開，處理程序都如同九月十六日發布新聞稿，家長日集會時也公開說明，教師離開學校與否，要依法定事由辦理，全依照性平法規定啟動調查並處分，請教師暫離校園以維護學生權益。

不過，中山女高高三學生將校長吳麗卿的說法與學生疑問，做成懶人包、手板，自發性於全校九二一地震演習發起「真相公開、狼師走開」行動，希望全校師生一起關注該案，也期待校方能正式向學生說明處理流程與結果，並依教育局指示懲處加害老師。

學生表示，學校以「事證不足」、「性平法規定」為由解釋輕罰狼師與拒絕說明，但明明調查已完成、也證實性騷擾屬實，「怎麼說事證不足？那還要多少人受到騷擾，才可以把狼師趕出校園？」據「性平法」第廿六條，案件處理原則、方式本來就可依法公布，若得到當事人同意，更可公布處理結果；四位當事人也願公布結果，不解校方為何不公布。

學生更反彈學校讓狼師「請假」暫離校園，面對輿論質疑還堅持主張請假本來就是教師權益，不可剝奪。高三學生雖已將畢業，仍為往後學生擔心，認為該師明明已經是累犯，還能「安心請假，這是處罰他，還是處罰未來學妹」？