〈台北都會〉基隆河漂魚屍 議員：清淤預算縮水惹禍

2017-09-22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市基隆河大直橋至社子大橋段，今年八月發生基隆河史上最大規模的烏魚集體暴斃事件，魚屍數量多達一九四公噸。市議員謝維洲指出，烏魚暴斃死因雖是缺氧，但缺氧的原因得歸咎於台北市政府對河川的清淤、曝氧預算大幅縮水，不僅使得烏魚暴斃蒸發五千萬元市值，在地民眾還得忍受惡臭，「是把社子島居民當成二等公民嗎？」

謝維洲指出，烏魚是需要高溶氧量才能存活的魚種，集體暴斃死因研判是缺氧，環保局雖稱因為天氣炎熱才導致水中溶氧不足，但他調閱數據發現，致命因素必須歸咎於二○一六年基隆河清淤預算從往年三千三百萬元，大幅縮減至五百二十二萬元，曝氧設施預算也從每年八百萬元，縮減至九十五萬元，才使河底淤積、河底厭氧嚴重。

謝維洲痛批，北市府為了省錢在謀魚害命，百齡橋下就能看見大量魚屍，使社子島居民得忍受惡臭，台北市長柯文哲還談什麼生態社子島？是把社子島居民當成二等公民嗎？福安里長謝文加也抱怨，烏魚直接囤積在橋墩下臭味驚人，希望政府可以重視社子島，不要一直喊口號，承諾社子島要開發，卻連環境都沒顧好。「什麼生態社子島，都假的，每一任市長都是喊喊、騙一騙就走了」。

市府：上游清完再做下游

衛工處副工程司吳延杰說明，曝氣工程執行預算仍是八百萬元沒變少，只是連續兩年流標，得由局處自行處理，執行率才會較低，只執行九十五萬元的工程。水利處副處長謝樹隆則澄清，北市府從二○一六至二○一八年整體清淤預算實際高達兩億八千五百萬元，五百二十二萬元只是已完成的基隆河上游清淤工程預算，後續仍會執行新的清淤工程，包括承德橋下游和麥帥一橋上游的兩項工程。