〈台北都會〉北市400站點 YouBike拚年底達標

2017-09-22

目前已達三七六個站點

〔記者黃建豪、翁聿煌／綜合報導〕台北市微笑單車YouBike，自二○○九年三月問世以來，已從最初十一個站點、五百輛自行車，發展為擁有三七六站點、一萬餘輛自行車的最大公共自行車系統。隨著系統漸趨成熟與自行車路網擴大，台北市YouBike已達三七六個站點，但依照台北市交通局規劃，YouBike在今年底達到四百個站點後就不會再增加。

新北預計明年中達五百站

不過，新北市YouBike站後來居上，已逾四百站，超前台北市，並將持續針對陸續完工的捷運三環三線及大型社區增建，預計明年中達到五百站，新北市長朱立倫昨與微笑單車董事長劉金標共同主持YouBike第四百站啟用活動，交通局長王聲威說，新北市基於推動綠色運具理念，仍會維持前卅分鐘免費優惠政策，鼓勵市民騎乘YouBike的小確幸。

王聲威說，新北市每天已有八萬人使用YouBike穿梭新北市大街小巷，單月使用人次約二五二萬人，累計使用人次超過四千五百萬人，根據統計，民眾的滿意度達到九十七％，七成會使用YouBike前後轉乘捷運及公車，四十％民眾以YouBike來代替汽車或機車，顯示YouBike在新北市扮演最後一哩路的轉乘接駁重要角色。

為了推廣自行車，北市交通局提出「公共自行車租賃系統建置及營運管理案」，從二○一一至二○一九年共編列二．六四億元預算，二○一五至二○一九年則追加第二階段的三億元預算，合計達五．六四億元，目的就是要讓公共自行車站點，在台北市就達到三八二站以上，不論住在哪裡的民眾，都能在五至十分鐘內，從住家找到公共自行車站點。

而YouBike從二○○九年三月只在信義區試營運、僅十一個站點至今，已達到三七六個站點，單月租借人數超過四十萬人次。但交通局表示，YouBike站點將在年底擴建至四百個、車輛數達到一萬三千輛後，除非租借車周轉率有待提升，否則沒有再增加的計畫，目前只剩民族、延平路口、內湖站等配合人行道拓寬、聯開案工程等地區尚未完成，但一定會趕在年底前到位。

北市交通局運輸管理科長王湮筑指出，YouBike站點工程比原本預定提早一年完成，而北市府與微笑單車公司的合約，也會只剩下委託營運管理部分，並在明年底到期，屆時就會研擬新的合約案，合作對象不一定只限捷安特，只要是有營運能力的廠商，北市府都歡迎來投標。