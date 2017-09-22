〈台北都會〉原博館選址翻盤 蘇巧慧批「鬧劇」

2017-09-22

高雄雀屏中選 新北市府不滿

〔記者李雅雯／新北報導〕原住民族委員會昨上午公布國立原住民族博物館（簡稱原博館）重新辦理選址結果，決議將落腳高雄市，政策大翻盤，新北市政府認為對新北市民和原住民都不公平，連立委蘇巧慧都批，「活像是一場鬧劇！令人無法接受」。

新北市政府爭取三鶯新生地設原博館，無償提供用地，屆時將可和鶯歌陶瓷博物館、籌劃中的新北市立美術館相連成博物館廊帶，已獲行政院核定，但政黨輪替後重新選址，新北市猶如拿到金牌的短跑選手被宣告要重比一次。對於原博館易址，文化局長林寬裕表示十分遺憾，對新北市民和原住民都不公平。

立委蘇巧慧說，結果令人無法接受。她說，根據今年八月的原住民族人口統計，無論是原住民族人口，或是原住民族人口在該縣市的比例，新北、花蓮、台東、桃園、屏東這五個縣市都高於高雄；但最後，原博館既不在原鄉，也不在原住民族聚集的地區，這樣的結果，實在有失建立原住民族博物館的美意。

立委吳琪銘也說，新北為了爭取原博館進駐，付出許多努力，硬體上有鶯歌溪礫間淨化工程、三鶯之心藝術特區、新生地景觀工程、水資源中心、三鶯景觀橋、三鶯運動中心及捷運三鶯線等，都已陸續或即將完成；軟體上，三鶯新生地周邊有超過三百位的陶瓷藝術家，更有三鶯部落具深度的原民文化蘊涵，這些都是高雄市澄清湖沒有的條件。