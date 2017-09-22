〈台北都會〉新北YouBike站超越北市 前半小時續免費

2017-09-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市YouBike站後來居上！四○二站比台北市的三七六站多，並將持續針對陸續完工的捷運三環三線及大型社區增建，預計明年中達到五百站。新北市長朱立倫昨與微笑單車董事長劉金標共同主持YouBike中和「青年社會住宅站」啟用活動，交通局長王聲威表示，新北市推動綠色運具理念，仍會維持前卅分鐘免費的優惠政策，持續鼓勵市民騎乘YouBike的「小確幸」。

市民九成七對YouBike滿意

王聲威說，新北市每天已有八萬人使用YouBike穿梭新北市大街小巷，單月使用人次約二五二萬人，累計使用人次超過四千五百萬人次；根據統計，民眾滿意度達九十七％，七成的旅次會使用YouBike前後轉乘捷運及公車，四十％民眾以YouBike代替駕駛汽車或機車，顯示YouBike在新北市扮演轉乘接駁的重要角色。

3站昨天啟用 全市共有402站

昨天新北市共有三處YouBike站啟用，全市已達四○二站，上線營運自行車共計一萬九百四十六輛，超越台北市的三七六站。

蘆洲站上下班搶手 專員服務

交通局綜合規劃科科長林昭賢說，台北市基於使用者付費理念取消YouBike前卅分鐘免費，但新北市基於推動綠色運具思考，仍會維持免費。從大數據中可看見新北市民的使用習慣，例如捷運蘆洲線終站，每天上午停入自行車爆量，需有人員隨時清空車架供民眾停入；但下班時段則相反，以取乘車民眾佔大多數，必須有人員從旁補車。

交通局指出，不僅民眾樂於使用YouBike轉乘捷運及公車，YouBike還成為民眾假日休閒旅遊載具，例如淡水YouBike站，假日停、還自行車數量都會暴增，研判是民眾騎到淡水遊憩後，回程改搭捷運或公車返家。