〈台北都會〉興隆公宅二區疑偷工減料 都發局挨批

2017-09-22

林洲民：兩週內提報告

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕北市府昨進行工務部門質詢，議員李建昌會中大罵，今年六月他與議員簡舒培、立委吳思瑤辦公室主任陳賢蔚多次因興隆公共住宅二區積欠點工師傅工資召開協調會，但沒想到經過兩個月又廿天，都發局政風處及住宅工程科均毫無作為，後來點工師傅爆料公宅偷工減料，配電工程未按圖施工，李直罵難道要等蓋好發生意外才處理嗎？都發局長林洲民於台上向議員道歉，表示昨天才知此事，並承諾兩週內就會提出完整報告。

李建昌指出，瑞助營造下游負責水電標的包商為協德機電工，而協德之下還有禾莊國際請點工師傅來承作消防、電話等配電工程。然而禾莊從去年十月就積欠點工師傅薪水，至今年六年已積欠超過十位點工師傅近九十萬元。而他、簡舒培及陳賢蔚等前後召開協調會，也有邀請都發局政風處主任蔡又瑋到場，至今已超過兩個月又廿天，但都發局卻毫無作為，甚至也沒有安排現勘。

李建昌更指出，點工師傅因為不滿遭欠薪，爆料該案偷工減料，並指禾莊公司指示多處配電工程未按圖施工，包括部分預留線被要求剪短，因無法換線，採用連接方式；Ａ、Ｂ兩棟二樓公設插座全沒配，不得不與上配電燈共用管路等問題，痛批配管電線若發生火災是人命問題，根本不可原諒。

林洲民回應，他昨天才知道有這樣的狀況，當場向議員道歉，還提到六週前才到現場，認為這樣的狀況完全不能接受，表示該案有專業營建管理（PCM）、監造建築師及住宅工程科監督，都發局將在兩個禮拜內提出完整報告。

簡舒培也質疑，瑞助營造除興隆公共住宅二區外，還有沒有其他承包的公宅案件。林洲民指出，連明倫國小公宅都是由該廠商負責。簡因此要求，從瑞助營造、水電標包商協德機電、協德的下游廠商禾莊公司，都必須全面稽查，同樣在兩週內要有完整回應。

興隆公共住宅二區於民國一○三年四月中由瑞助營造以廿多億元得標，總戶數為五百廿六戶，將興建地上十一層、廿二層兩棟，預計今年底竣工。