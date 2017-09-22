〈台北都會〉大直大彎北段商業宅 1600戶至少罰9600萬

2017-09-22

12月起開罰 每戶6萬元起跳

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府首度以稅籍資料查大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅，一次查到一千六百七十五戶違規使用，要求限期改善否則開罰。北市府統計，目前還剩下約一千六百戶，都發局研擬「台北市中山區大彎北段商業區、娛樂區作住宅裁處作業原則」，今年十二月將陸續裁罰六萬元至卅萬元罰鍰，都發局估計，若以最低裁罰六萬元計算，開罰總金額最低也有九千六百萬元，為北市有史以來針對使用分區違規最大規模的罰責。

都發局官員說明，每一戶的商業宅，將會因為不同面積大小決定開罰金額，但範圍就是在六萬到卅萬元，詳細開罰基準會在十月中公布；對於是否真的至少開罰九千六百萬元，都發局說，目前確實至少會罰九千六百萬元，但預料十二月底前會有更多戶改善。

依繳自用住宅稅 認定居住

北市長期存有商業區、工業區違規當住宅使用問題，但因居住事實難以認定，因此經查難以開罰。市長室三月九日晨會下令稅捐處提供稅籍資料給都發局，藉由住戶是否繳納自用住宅稅去認定居住事實。

再不改善 將斷水電或強拆

依據「都市計畫法」七十九條，違反都市計畫使用分區之使用人，可處六萬元以上卅萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除。

至於商業宅要如何改善，北市府表示，居民可改為商業使用，經過稅捐處認定之後課徵商業用稅；另外，也可以直接空置，經稅捐處認定後課徵「非住宅、非商業」用稅。

住戶：改善不易 成待宰羔羊

但大彎北段住戶陳女士表示，居民都覺得很無辜、無助，去問稅捐處解決方法，都是要他們把家搬空，不能有床跟家具，才能登記成營業場所，還要被列管三年，期間稅捐處可以隨時稽查。她說，市府都認為改善非常簡單，不改就要罰錢，「如果我們不繳錢呢，難道就要斷我們水電嗎？」認為根本是被當成待宰羔羊。