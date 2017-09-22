〈北部〉汽修廠疑阻排水 五結鄉民揚言封路

2017-09-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣亞洲駕訓班在五結鄉新建汽車修理廠，因工地鄰近農田、住宅，被指控工程沙漿阻礙溝渠排水，造成當地遇雨淹水，大批居民昨赴工地拉白布條抗議，揚言封路抗爭。駕訓班負責人說，曾制定改善方案，因私人土地問題陷入瓶頸；縣府允諾居中協調。

4層樓建築挨批破壞天際

亞洲駕訓班這座汽修廠，緊鄰羅東林業文化園區，去年四月動工興建，將建成十七公尺高、四層樓的建築，目前施工中，因建築量體大，擋住林業文化園區貯木池東側視野，被形容是「建築巨獸」，不少人批評破壞園區天際線，這次又因排水爭議難解，居民群起抗議。

抗爭民眾指控亞洲駕訓班態度傲慢，高舉布條批評「扼殺農民生計」、「藐視公權力」。抗議人士不滿地說，已經和駕訓班溝通一年半，施工單位擺出高姿態，即使在協調會允諾改進，都只是敷衍了事，業主如果再不拿出誠意，不排除長期抗爭。

縣議員沈德茂說，工程影響住戶生活，居民反映後無下文，被迫站出來抗議，要求業主提出具體方案，以行動回應居民訴求，否則恐怕沒完沒了。

業者稱卡在私地難闢溝渠

亞洲駕訓班賴姓負責人回應，為了敦親睦鄰，擬定新建溝渠等補救措施，礙於私有地之故，窒礙難行，另也在當地埋管改善排水，面對居民抗議批評，他感到很無奈。

縣府則說，亞洲駕訓班設在五結鄉的汽車修理廠周邊地區，屬工業區土地，未經市地重劃，工地附近並無水利溝渠，起造人若願意新建溝渠，縣府會邀集居民、地主、業主協商，盼儘快取得共識，化解歧見。