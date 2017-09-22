〈北部〉空軍花蓮基地明開放 鯊魚機告別展示

2017-09-22

雷虎特技小組7架AT3 秀各種隊形

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕空軍花蓮基地週六上午七時將對外開放，雷虎小組、IDF、F-16及幻象戰機將進行特技操演，今年由雷虎小組七架AT3教練機組成的「雷虎特技小組」，將會噴出紅、藍、白三色彩煙，並化身愛神邱比特，在花蓮湛藍天空畫出「一箭穿心」等美麗弧線。

去年空軍花蓮基地開放活動，逾五萬人次湧入，今年除保留三軍樂儀隊、特戰部隊精湛的戰技操演及空軍主力戰機展現飛行性能外，以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機年底將正式除役，在東部地區進行最後展示，軍方預估參觀人潮可望突破六萬人次。

明上午基地周邊交管 提供60接駁車

空軍花蓮基地昨舉行第二次全兵力預校，邀請新城鄉民及空軍眷屬搶先觀看，雷虎小組新上任領隊簡瑞成上校，率領六名飛行員大秀飛行特技，七架戰機聯合操演大雁飛行、炸彈開花、倒飛、六機扇形展開與一箭穿心等隊形，噴出紅、藍、白彩煙，宛如以彩筆在空中作畫，民眾驚呼連連、頻頻鼓掌叫好。

空軍花蓮基地營區開放時間廿三日上午七時至下午四時止，花蓮縣警察局也擬妥交通疏導計畫，活動當天將派遣警力輪流擔任廿一處交通崗哨，管制疏導民眾順利進入營區；花蓮縣政府及軍方另出動六十輛接駁車，接駁民眾前往會場。

花蓮基地周邊華西路至七星街廿三日實施交通管制單向通行，不開放民眾車輛進入營區，參訪民眾可到花蓮車站、北埔車站、德興體育場及花蓮酒廠等四處地點搭乘接駁車，每五至十分鐘一班車，沿途不提供上、下車服務。

空軍第四零一聯隊政戰主任郭志華說，參訪民眾憑中華民國身分證（或其他附照片的身分證件如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件則不得進場。

他強調，尚未取得中華民國身分證的外籍（中國籍）配偶，應由中華民國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗；外籍看護請攜帶護照及合法文件接受查驗，並隨同受看護對象入營。