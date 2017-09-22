〈北部〉竹市北區第一所 非營利幼兒園啟用

2017-09-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市北區第一所非營利幼兒園昨天啟用，招收一百廿名幼童，家長每月只需負擔約五千兩百元費用。市長林智堅說，新竹市已有五所非營利幼兒園，明年福林非營利幼兒園也將啟用，希望減輕年輕家長經濟負擔，並讓幼童獲得均等的教育機會。

林智堅表示，新竹市是全國生育率最高的城市，幼兒教育需求比其他縣市還迫切，這兩年多來，市府推動非營利幼兒園政策，已減輕九百多個家庭的負擔，昨天位在南寮的北區第一所非營利幼兒園啟用，明年福林非營利幼兒園也將啟用，希望達到各區都有非營利幼兒園的目標。

林智堅說，南寮非營利幼兒園原是示範托兒所，有四個班級，後來與南寮國小幼托整併後，今年委由中華音樂舞蹈暨表演藝術協會辦理，課程重視孩子的美感教育和藝術天份，有音樂及舞蹈和律動等體驗，幼童以中大班混齡為主，期許每個幼童都能快樂學習、開心上學。

市府教育處長李芳齡說，新竹市已有陽光、高峰、新科、建華和南寮等五所非營利幼兒園，並以弱勢優先、成本價營運為目標，家長僅需負擔七成或六成五的費用，剩餘由市府補助，已成為不少家長在公幼以外的另種選擇。

以南寮非營利幼兒園為例，每月約需八千元的費用，其中六成五由家長負擔，市府負擔三成五，每月家長約需負擔五千兩百元。托育時間是每天上午七點半到下午五點半，還可延托到六點半。

林智堅昨天跟幼兒園小朋友合力完成手作風箏圖，利用樹葉及回收物拼貼圖案，象徵學習起飛及快樂學習。