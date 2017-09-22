〈北部〉桃園跨年晚會 規劃和五月天連線倒數

2017-09-22

〔記者陳昀／桃園報導〕五月天樂團年底將在桃園國際棒球場連辦十場演唱會，包含跨年演唱會，市長鄭文燦昨天在市政會議中宣布，桃園跨年晚會將規劃與五月天連線，一起跨年倒數，另聲明「市府絕對沒有演唱會的公關票」。

鄭文燦表示，今年的桃園跨年晚會將於十二月卅一日晚間七點開始在桃園藝文廣場舉行，晚會已由年代電視得標承辦，演出內容尚未確定，但市府已規劃跨年時和五月天演唱會連線，讓買不到票的歌迷，也能與五月天一起倒數跨年。他說，與五月天的連線跨年正在積極洽談，他會極力促成。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，由於機場捷運於今年通車，是桃園的重大建設成果，今年的跨年晚會就以「飛躍桃園、直達美好」為主題，將由黃子佼、LuLu（黃路梓茵）擔綱主持，但演出卡司尚未敲定，除了原本編列的七百五十萬元預算，也極力爭取企業贊助，估計總經費將逾一千五百萬元，希望帶給市民最精彩的演出陣容。

鄭文燦表示，桃園國際棒球場可容納二萬四千人，五月天將從十二月廿三日起至明年一月七日在此舉辦十場演唱會，估計將吸引廿四萬歌迷，對於民眾最關心的交通問題，市府會協調高鐵、台鐵及機場捷運加開班次因應，鼓勵大家搭乘大眾運輸參加演唱會。

鄭文燦說，五月天將首度來桃園唱跨年，市府各局處都會投入協助，包含往返火車站、客運站接駁車，演唱會所需的流動廁所、交通管制、住宿及觀光配套、周邊攤販管理等。

市府新聞處長張惇涵表示，桃園國際棒球場在今年球季結束後有例行性的草皮更新計畫，將待演唱會結束後再更新場內草皮，不會增加養護成本，市府也會與相信音樂、Lamigo球團密切溝通，讓五月天的演唱會能順利進行。