〈北部〉排放水影響漁獲 宜縣籲和平電廠補償

2017-09-22

廠方稱溫度合格 無補償問題

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕花蓮和平火力發電廠昨發表「一○五年度和平火力發電廠附近海域生態調查計畫成果」，宜蘭縣政府、蘇澳區漁會及多名議員，對發表內容提出質疑，指電廠排放水溫度過高，影響宜蘭漁民漁獲量，應啟動補償機制；和平電廠則回應，排放水溫度符合規定。

和平火力發電廠位在花蓮縣行政轄區，附近海域是宜蘭漁民重要漁場，昨天發表的電廠附近海域生態調查內容，引起宜蘭縣政府及漁界人士關切。

宜蘭縣政府工旅處說，根據調查顯示，水溫愈高，漁獲愈少，和平電廠設置開發後，當地漁獲量不如其他海域，已是不爭的事實，和平電廠應提供具體補償措施。

宜蘭縣副議長林棋山說，和平電廠運轉後，海水溫度升高，漁獲量每況愈下，電廠所在地雖隸屬花蓮，因海流關係，真正影響是北側的宜蘭海域，電廠要對宜蘭漁民有所補償；宜蘭縣議員邱嘉進說，海洋大學做過研究，水溫升高將影響魚蝦繁殖，和平電廠不可規避責任，要坦然面對事實。

漁會促冷卻後排放 不排除抗爭

蘇澳區漁會總幹事陳春生也說，和平電廠把攝氏三十五、六度冷卻水排放大海，附近海域魚群難以聚集生存，請電廠冷卻到二十七、八度再排放，並建立補償漁民損失回饋機制，否則不排除發動抗爭。

和平電廠表示，海水水溫平均二十七、二十八度，電廠排放口的溫度會比較高一些，現行法令規定四十二度以下，和平電廠依此標準排出，一切合法，沒有所謂補償問題。