〈北部〉司馬限組合屋漏水 民盼原地建永久屋

2017-09-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉司馬限部落，因為部落原址地層滑動，在鄉公所與部落爭取下，獲得慈善團體協助，自九十九年開始搭建臨時組合屋，供部落居民使用，不過因為臨時組合屋五年使用年限已到，且頻發生漏水等狀況，共四十四戶居民向中央陳情，希望原地興建永久屋。

苗栗縣政府原住民族事務中心主任陳世省指出，行政院原民會得知狀況後，指示苗栗縣府了解相關狀況，原住民族事務中心積極與慈善團體聯繫，曾有慈善團體願意伸出援手，但是慈善團體認為目前現址仍有地層滑動危險，建議選擇其他地點重建。

陳世省表示，他甫接任原住民族事務中心主任，但就任前曾三度前往部落傾聽居民心聲，由於居民認為現址並無太大風險，盼原地重建。

陳世省強調，他會繼續接洽慈善團體協助，將於下週邀集行政院原民會、鄉公所、慈善團體、以及當地部落居民研商，整合各方面意見以及資源。

司馬限部落共有四十四戶，居民超過兩百人，泰安鄉長劉美蘭感嘆，居民反映每逢刮風下雨，都會心驚膽跳，不但要趕快拿出容器接住滲入的雨水，有時雨勢一大，水就滿出來漫流到地面，也曾造成住戶不慎跌倒。

居民說，組合屋外觀因鄉公所屢次撥經費修繕，且有在地藝術家彩繪後，看起來正常，他們也感謝當時伸援的慈善團體，但還是希望能在原地重建一處能安居的處所。