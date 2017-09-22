〈北部〉隆恩堰大缺水 2水庫放原水支援

2017-09-22

〔記者廖雪茹／寶山報導〕今年夏季雨水少，天氣酷熱，加上農用灌溉引水，新竹地區頭前溪地表川流水前晚突然銳減，隆恩堰嚴重短缺十餘萬立方公尺，自來水公司啟動緊急應變處置系統，除自苗栗東興和新竹寶水淨水場調水，前晚八點起並從寶山及寶二水庫放原水，漏夜支援新竹給水廠北送供水。

自來水公司第三區管理處副處長謝張浩表示，目前寶山和寶二水庫的蓄水量雖然接近滿載，都在九十五％以上，但水庫不能長時間放水，只能祈求趕快下雨，緊急支援措施須視頭前溪地表水的恢復狀況彈性調整。

主要功能為公共給水與灌溉

經濟部水利署北區水資源局表示，隆恩堰位於新竹縣頭前溪中游、經國橋上游約一公里處，由原新竹水利會隆恩取水口延伸改建而成，主要功能為公共給水與灌溉，與寶山及寶二水庫聯合運用，以增加供水量，為新竹地區重要的水源。

謝張浩說，八、九月降雨少，颱風又轉向，加上天氣酷熱及農業灌溉引水，二十日傍晚頭前溪的地表水突然銳減，隆恩堰抽不到川流水，原本每天取水十七萬立方公尺，變成只有五、六萬立方公尺。

謝張浩說，經啟動緊急應變處置系統，臨時從東興和寶山淨水場支援調水，但還是不夠，只好自寶山和寶二水庫直接放原水到柯仔湖溪，平均一天支援約十萬立方公尺，替代隆恩堰的地表水。

放流原水因滲水損耗約二、三成，經濟效率較低，但由於突發狀況，卻是不得已的備援計畫。

頭前溪以北區域較易受影響

謝張浩表示，寶山及寶二水庫放流原水，原則上會持續進行，僅廿三日因寶二水庫水閘門維修，將暫停一天，自其他淨水場調水支援，廿四日就會恢復放水。

謝張浩強調，因水源供應較不穩定，頭前溪以北的區域比較容易受到影響，可能會出現水壓低、甚至停水、或延後恢復供水的情況，請用戶特別留意，而新竹工業區廠商若缺乏正常的儲水設備，不排除會缺水；但新竹科學園區直接引自寶二水庫，用水暫時無虞。

新竹工業區服務中心表示，工業區廠商各以自身需求，至少保有兩天的儲水量，迄今未接獲廠商抱怨缺水；萬一遇緊急需水，部分廠商還有申請地下水權因應。