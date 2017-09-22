〈北部〉中壢國民運動中心 獲金安獎優等

2017-09-22

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市府工務局新建工程處代辦的「中壢國民運動中心興建工程」，因工法設計、職安教育訓練，以及對於保障施工安全與勞工權益都非常重視，獲勞動部「第十一屆金安獎」優等，是六都之中唯一獲得優等的公共工程。

勞動部主辦的金安獎，是為了選拔並獎勵推動職業安全衛生的優良公共工程與人員，以逐步提升施工安全的文化。「中壢國民運動中心興建工程」參加的是Ｅ組競賽，屬地方機關類、契約金額兩億元以上未達十億元的工程。

中壢國民運動中心位於中壢區三光路的光明公園內，工程預算為六億兩千萬元，二○一五年十二月間開工，明年一月完工，興建地上七樓、地下二樓的建築物，規劃游泳池、ＳＰＡ池、體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室、綜合球場、多功能訓練室、棋藝閱覽室、社區教室、棒壘球打擊場等。

新建工程處指出，中壢國民運動中心在工程設計階段就依風險評估選擇工法，降低主風險，施工廠商也不定期推動職安演練與教育訓練，以加強施工人員對於防災演練的熟悉度，加上施工階段嚴格遵守勞動相關法規，積極保障施工安全與勞工權益，才能獲得金安獎優等肯定。

「中壢國民運動中心興建工程」是六都中唯一獲獎的公共工程，新建工程處說，獲獎證明桃園市努力推展各項建設的同時，也能兼顧勞工安全衛生與施工品質。