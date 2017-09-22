〈北部〉興建一波三折 升格後才露曙光

2017-09-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕公廿四公園用地原為桃園高中女生部，桃高女生部於七十九年遷回校本部後，當時的桃園市公所清潔隊隨即進駐；內政部於二○○四年同意變更為公園用地，由於公園預定地位處人口稠密的精華地段、四周大樓林立，又有人潮眾多的南門市場，地方一直要求遷移清潔隊闢建公園，但清潔隊的遷移頻遭他處居民反對，直到升格後，市長鄭文燦終於完成清潔隊遷移，多目標用途的公園才得以闢建。

內政部於二○○四年完成公廿四公園用地變更後，當時的桃園縣議會、桃園市民代表會多次要求清潔隊儘快遷移，議員們更要求原縣府專案管制開發為公園，同時配合興建地下停車場解決南門市場的停車問題。

然而，清潔隊雖計畫遷至國道二號高架橋下空間，卻因民眾的激烈抗爭作罷；升格前的桃園市長蘇家明再度決定將清潔隊遷移，還舉辦多場公聽會、也向高公局完成土地撥用程序，最後仍因民眾抗爭而作罷。

鄭文燦上任後，認為清潔隊長期占用公園用地妨礙地方發展，且南門市場是桃園區人潮最多的傳統市場，停車需求甚大，於是先在原桃高女生宿舍闢建平面停車場，解決部分停車問題；最棘手的清潔隊遷移問題也在市府的努力下克服，公廿四公園用地終於清空，才得以興建多目標用途的公園。