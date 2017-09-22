〈北部〉公24公園活動中心動工 明年5月完工

2017-09-22

連同停車場 供多目標使用

〔記者謝武雄／桃園報導〕在地方千呼萬喚下，市府昨天舉行公廿四公園地下停車場上梁暨四里聯合市民活動中心開工典禮。公廿四公園位於桃園區中山路、三民路口，是桃園區的精華地區，鄰近南門市場，占地五五六一坪；市長鄭文燦昨出席典禮表示，二個工程預定明年五月同步完工，可提供市民良好的休閒遊憩空間、多元功能的活動場域，並解決南門市場的停車問題。

解決南門市場停車問題

鄭文燦指出，公廿四公園用地原為桃園高中女生部，後來由清潔隊部使用，市府將清潔隊部遷移至桃園區中成里的國道二號高架橋後，規劃公廿四公園用地為多目標用途，除了興建公園、立體停車場以及市民活動中心，另拆除已毀壞的宿舍，但保留校長宿舍；公園內的地下停車場工程已於去年九月動工，工程含地上公園部分，總經費四億三三一七萬餘元，預計明年五月都可完工。

鄭文燦表示，公廿四公園周邊住宅區林立，還有南門市場，停車需求甚大，因此公園規劃設置立體停車場，停車場總樓地板面積為五六一二坪，規劃地下兩層停車空間、地上兩層建築物，完工後可提供小客車停車位三五二個、機車停車位六三八個，而地面將闢為地景公園，公園設置中央草坪區、體驗休憩區和兒童遊戲場等，並保留原有的老樹，地下樓層通風採下沉式廣場及天井設計，將公園綠意及陽光吸入，此案也獲得今年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎。

至於四里聯合市民活動中心，位於公園東南角、為地上兩層建物，完工後將成為南門、南華、西門、西湖四里聯合市民活動中心，工程預算約四千萬元，樓地板面積約三六三坪，內部有社區教室、多功能集會空間、里辦公室等，提供居民多元功能的室內聚會場所，明年五月同步完工。