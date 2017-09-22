〈中部〉路上行走勿用手機 交通標誌提醒

2017-09-22

低頭族看過來 三路口豎牌試辦

〔記者蘇金鳳／台中報導〕避免邊走路邊滑手機造成危險，台中市府交通局今年七月開始在西屯惠來路及市政北七路、惠中路及市政北七路、惠來路及台灣大道三個人潮相當多的路口豎立「路上行走，勿用手機」的交通標誌，以作為提醒之用，呼籲民眾不要走路滑手機，未來持續會在逢甲商圈及一中商圈設立。

交通局長王義川表示，此交通標誌是市議員蔡雅玲日前在市議會提出建議，立意是希望能提醒路人，過馬路不要看手機，因此先選市區人潮較多的市政府附近路口設立，未來還會在一中商圈及逢甲商圈設立，若成效很好，再針對其他人潮聚集處設立。

市議員蔡雅玲表示，現代人已離不開手機，而且會邊走邊滑，從很多國外新聞影片可以得知，很多人因在路上邊走路邊滑手機而發生意外，因此她與市議員謝志忠、張玉嬿日前在市議會質詢時，要求交通局在人潮聚集處設立警告標誌提醒行人，不但可保護自己也保護他人，而交通局也同意會在重要路口、學校週邊人潮聚集處設立。

現場一位林姓市民則表示，她的確會邊走邊滑手機，走在路口看到此一標誌，確實有提醒的效果；不過，有人連等紅綠燈都會低頭看手機，根本未看到該標誌，建議交通局不如在路口裝上可發出聲音的提醒裝置，效果可能更好。