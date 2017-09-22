〈中部〉未達市管標準 百年老茄苳樹留不住

2017-09-22

地主將老樹移走 居民無奈接受

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區四德路一棵百年茄苳樹，是附近民眾共同的記憶，不過近年農地易主後，地主為了進出方便想把老樹移走，里民多次出面救樹，並申請列為市管老樹，市府農業局依「樹保條例」進行評量認定，最後分數未達老樹標準；因非列管老樹又在私人土地上，地主昨天雇工以吊車將老樹移植，北柳里長陳宗旺和附近民眾眼見從小看到大的老樹被移走都萬般不捨，但因地主於法有據也只能無奈接受。

只差一分 里長發傳單向里民說明

霧峰北柳里長陳宗旺表示，里內四德路一三八巷口這棵茄苳樹已經有百年樹齡，是附近三代里民共同的記憶。不過一旁農地三年前易主後，地主多次想把樹移走，三個月前市府會勘時帶著數十位民眾到場表達保留老樹的心聲，並向市府申請將茄苳樹列為市府列管老樹。

陳宗旺表示，上週評量結果出爐，其中客觀條件只要十分就可通過列管，最後卻只拿到九分，只差一分未通過實在很可惜，對此結果相當無奈，昨天也發傳單向里民說明。

昨天一大早，地主就雇用挖土機、吊車到場移植茄苳樹，附近民眾發現都出來關心，但因事前已得知未通過老樹認定，對於地主移樹也只能無奈接受。在對面開店的民眾劉復華就說，四十多年前念霧峰國中時，就常在樹下喝愛心茶，十五年前在對面開店後更是每天看到老樹，如今被移走實在很不捨。

受託到場處理的林姓男子表示，因該位置未來要做為農地出入口才想移樹，強調地主原有意將老樹捐出，但因無人負擔移植費用而作罷。因已經接獲市府農業局確認不是老樹的公文，台中有人願意提供移植地點，昨天才會雇工移樹，強調參與移樹的工人經驗豐富，存活沒有問題。

市府農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，接獲老樹認定申請後，依「樹保條例」邀專家進行評量認定，上週評分結果出爐未達老樹標準，因生長在私人土地上，地主要處理私人財產實在無法可制止，強調曾多次和地主溝通，希望將樹原地保留，但地主不願意，對此也感到失望，並說目前並非移植適當季節，擔心存活率受影響。