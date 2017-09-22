〈中部〉彰化警授車典禮 紫衣人現身

2017-09-22

後勤科穿紫色背心 覺得怪怪的

〔記者湯世名／彰化報導〕紫衣人在彰化現身！彰化縣警局昨天舉行警用車輛授車典禮，現場有十多名縣警局後勤科人員穿著紫色背心，由於與佛教如來宗成員所穿的紫衣相仿，引起矚目，後勤科人員私下也說：「穿上時就覺得怪怪的！」縣長魏明谷也到場參加，總共有警車五十六輛正式移撥執勤，有員警KUSO說：「我們沒有勞斯萊斯，但是我們有耐操的國產車！」還有員警打趣：「感恩縣長、讚嘆縣長」，笑點十足。

昨天在彰化縣警局舉行的警用車輛授車典禮，有巡邏車十一輛、偵防車十六輛、警備車一輛、勤務車六輛、大型巡邏機車二輛、巡邏機車二十輛，由警局副局長賈立民陪同縣長魏明谷校閱，不過會場的焦點卻出現在十多名「紫衣人」身上，原來是後勤科人員穿著紫色背心協助處理現場相關狀況，但由於最近妙禪所屬佛教如來宗成員所穿的紫色服裝鬧得沸沸揚揚，因此後勤科人員所穿紫色背心也引起矚目。

一名後勤科人員私下說：「早上穿這套背心時就覺得怪怪的！」但有員警認為純屬巧合，外界不須做太多臆測與聯想，不過有員警KUSO說，「人家有數千萬的勞斯萊斯，我們也有數十輛俗又大碗、耐操的國產車！」甚至有員警打趣說，警方獲得這些新車，真應該「感恩縣長、讚嘆縣長！」