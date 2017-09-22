〈中部〉美人樹紅花美 樹幹長刺瘤別靠近

2017-09-22

溪湖運動公園種植 吸引民眾

〔記者陳冠備／溪湖報導〕溪湖鎮運動公園旁種植一排美人樹，近日進入開花期，樹冠上開滿粉紅色花瓣，相當美麗，但是美人樹幹長滿刺瘤，讓賞花者「只能遠觀、不能褻玩」，近日就有家長帶孩童前往公園賞花時，因靠得太近造成小孩被刺傷，因此希望能加強維護。溪湖鎮公所表示，將派人前往了解是否需修剪，並立告示牌警示。

家長說小孩被扎到幸未流血

陳姓家長表示，數日前帶小孩去溪湖運動公園玩，小孩看到美人樹紅花盛開，就跑過去想拍照，未料太靠近樹幹，不慎被樹幹的刺瘤扎到，雖然沒有流血，可是還是覺得危險，而他又發現，有些美人樹的樹枝離遊戲區太近，其樹枝上布滿刺，若掉在地上，有民眾踩到就危險了，希望管理單位能維護。

湖埔社區大學生態指導老師謝文猶表示，美人樹又稱酒瓶木棉，跟木棉樹同科，因型態優美、花朵殷紅，因而被稱為美人樹，而木棉樹則因枝幹挺拔，也被稱為英雄樹，兩種樹都長有刺瘤，主要是防止生物攀爬，但因美人樹刺瘤多分布在枝幹，若強風吹落猶如狼牙棒亂飛，確實有危險性，不過美人樹枝幹堅韌，鮮少有掉落砸傷人的事件傳出。

未獲誤傷通報 公所加強管理

溪湖鎮公所主任秘書陳榮豐表示，溪湖運動公園約種植二十棵美人樹，是為社區綠美化所種植，近日進入開花期，常吸引民眾賞花拍照，但所方未曾接獲有民眾被樹枝誤傷的通報，由於下方多為草皮區，藏有掉落樹枝，會派員加強清潔，若有影響公安就修剪，並加立告示牌警示。