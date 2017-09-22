〈中部〉埔里菩提長青村 連17年守夜祈福

2017-09-22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮菩提長青村九二一災後成為置弱勢無依老人的重要據點，除了政府補助，更靠眾多慈善團體、志工及長青村的自力開源維繫，至今仍是弱勢長輩最溫暖的家，在地震屆滿十八年之際，長青村照例舉辦守夜祈福，各地「長青之友」齊聚，燃起點點燭光，紀念這艱難又溫馨的歷程。

十八年前九二一大地震重創埔里，許多弱勢獨居老人只能搭帳篷而居，或是家人忙於重建與生計而無力照顧，身心狀況堪虞，形成嚴重社會問題，透過政府協調台糖提供藍城里中正路旁土地，慈善團體出資興建組合屋，菩提長青村於八十九年三月完工。

當年王子華、陳芳姿夫婦與這些長輩非親非故，義無反顧擔起長青村事務，一路走來十七年，人數最多近百人，目前台糖土地由暨南大學以現況承租，仍安置十九位長輩。

九二一大地震雖然已經過了十八年，長青村也度過了十七年，各界可能逐漸淡忘這場百年大震，但每年的九二一，長青村都會舉辦守夜祈福活動，紀念這艱難的一刻。

雖是非假日，許多曾在長青村服務志工、大學師生，前晚從各地返回村內，多年前與長青村結緣的藝人「鳥來嬤」吳敏也趕來參加，埔里大成國中弦樂團義務演出，眾人將手中蠟燭接續點燃，象徵傳承不滅，更圍起「十八」字樣，祝福長青村「成年」之喜。