〈中部〉九二一滿18年 防震演練 林明溱、170校長躲桌下

2017-09-22

〔記者劉濱銓、張聰秋／綜合報導〕九二一大地震屆滿十八週年，昨天南投縣中、小學校長會議配合國家防災日，同步辦理防災演練，南投縣長林明溱與全體一百七十名校長，一起躲在桌下防災，盼熟悉地震時因應作為，減少災害威脅。

林明溱表示，前天深夜的有感地震，彷彿是在提醒國人，地震隨時會發生，千萬不可掉以輕心，尤其國際上墨西哥也發生嚴重地震，造成不小傷亡，呼籲大家時時警惕地震威脅，才能避免傷亡。

示範趴下、掩護、穩住

十八年前的九二一大地震，是台灣近半世紀傷亡損失最大的天然災害，震央就在南投縣集集鎮內，芮氏規模七‧三，造成二四一五人死亡，廿九人失蹤，為此，昨南投校長會議就特別配合防災演練，由縣長、校長帶頭示範，演練「趴下、掩護、穩住」的抗震保命三步驟。

林明溱昨進入會議現場，才到了座位前就被突如其來的警報聲嚇到，趕緊躲進桌子底下演練防災，在身旁的教育處長李孟珍，也連忙拿包包擋住頭部，再一起躲進桌下，同一時間，在座全體國中、小校長，聽到警報也都躲進桌下，大夥兒把演習視同作戰，一起演練防災，成為校長會議中最難得的畫面。

盼將防災教育落實到校園

教育處長李孟珍說，昨有一百七十位校長齊聚一堂，共同演練地震防災，就是要帶頭示範防災的重要性，盼將防災教育落實到校園每個角落，而校長們也都相當配合，希望全體縣民、學生熟練抗震保命要訣，需要時就能派上用場。

另外，彰化市聯興國小昨被選定為配合中央，同步執行地震避難掩護演練的學校，昨警報響起，在教室上課的小朋友就地躲進桌子底下，等地震停了再戴上「小橘帽」的防震頭套進行疏散，過程相當逼真，校方說，地震來了除了要做到「趴下、掩護、穩住」三要領，也要遵循「不語、不跑、不推」三不原則。