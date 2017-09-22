〈中部〉《看問題》一室之不治，何以天下國家為？

2017-09-22

記者陳璟民／特稿

民主進步黨在本屆總統、立委大選重拾人民信賴，三度政黨輪替，首次完全執政，國政千頭萬緒，總統兼黨主席蔡英文與執政團隊，想方設法福國利民猶有不及，最近數月竟有歸附於黨的地方派系爆發內部傾軋，對國家前景、執政績效、人民福祉毫無益處，成事不足，扯後腿有餘。

地方派系內鬨，暴露爭權奪利的劣根性，freestyle（自由的風格，如說唱、穿搭、表演方式）上癮也就罷了，將地方事連番鬧上黨的中常會，越演越烈，親密政治夥伴嫌隙反目，為摟肩感覺不舒服，報警控訴性騷擾，劇情轉折彷彿八點檔電視劇，成為國人茶餘飯後話題。

民進黨全國黨代表大會後天舉行，將處理明年多合一地方選舉的提名特別條例、自提台北市長候選人、特赦前總統陳水扁等重大議案，近日卻傳出有人將以看戲的心情與會，觀賞地方派系新爆點，會議恐將失焦。

為利苟合者，翻臉爭利；以義結合者，死生守義。地方派系喧賓奪主、不識大體，搞到地方政壇烏煙瘴氣，政黨形象有扣分沒加分，這跟民進黨揭櫫民主、自由、人權、愛台灣等理念，矢言「綠色執政，品質保證」，實相悖逆，能視若無睹、縱容下去？還是根本沒辦法予以約束？

「一室之不治，何以天下國家為？」是劉蓉「習慣說」裡的名句，寓意應值民進黨、蔡英文省思，為了政治續航，或許不易摒除地方派系，但須善用政治地位、能量與國法黨規，扭轉派系體質為多公少私、重義輕利，真正融入政黨政治，否則侈談治國。