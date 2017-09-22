〈中部〉克難打出佳績 文光少棒隊後繼無人

2017-09-22

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉文光國小等同是「紅葉少棒隊」翻版，在偏鄉起初沒有奧援的環境，這群孩子以亮眼成績獲得外界喝彩，但現在面臨最大問題仍是少子化，找不到球員成為球隊最大難題。

五度榮獲春季縣長盃亞軍

口湖鄉文光少棒隊仍以傑出成績成為雲林沿海唯一指定發展棒球的學校，不僅三度榮獲全國卦山盃十六強，四度拿下秋季縣長盃棒球賽軟式組亞軍，五度榮獲春季縣長盃棒球賽硬式組亞軍，儘管在偏鄉資源有限，但學校經過十年經營，成績輝煌。

企業和職棒桃猿隊贊助球具

這支四湖鄉版的「紅葉少棒隊」，沒有像樣的棒球練習場，使用的球棒與手套損壞到幾乎難以使用，但球員們靠著意志力在球場上拚搏，體育組長黃泰山感到榮幸的是，十年前培訓球員目前不少都成為高中甲組聯賽中堅份子，許多企業和職棒桃猿隊也贊助學校球鞋、手套等，減輕學校不少負擔。

少子化新生少 球隊拚招球員

但近來學校雖獲得好的球具，卻面臨更大的難題，因為人口外流而缺少球員，今年畢業生四十餘人，新生僅三十餘人，成立一支球隊至少需要十五人，可挑選的學生有限，球隊只有十七人，一旦球員受傷，能夠替換的球員相當有限。

另外，成立一支棒球隊每年開銷超過五十萬元，沒有家長及地方政府支持很難維持，需靠不斷努力換取好成績才能得到外界肯定，同時爭取資源挹，為了球隊永續經營，文光國小今年將致力招收對打球有興趣的孩子加入，提升球隊素質，也推廣沿海運動風氣。