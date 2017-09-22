〈中部〉台中公園神社 石燈籠基座遭噴漆

2017-09-22

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中公園日本神社參道石燈籠基座傳遭不明人士噴字塗鴉破壞，寫著「認賊作父愧對先人天不容」及「三腳龍」等字眼，台中市建設局獲報已將噴字清除，警方另調閱周邊監視器影片，循線追查嫌犯中。

文史工作者盼市府列文資保護

不過，台中市文史工作者或團體近日流傳擷取自曾斬首八田與一銅像的中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍的臉書照片，李承龍十八日在其個人臉書貼文，並附上數張石基座被紅漆噴字的照片，文中並標示「路過台中某公園．日本神社遺址」；台中文史復興組合發言人蔡承允指出，照片中噴漆地點就是台中公園內的台中神社參道石燈籠基座，照片引起文史工作者大加撻伐，李承龍臉書也有不少人留言抨擊。

市府指出，台中公園十八日晚間十一點左右傳出有不明人士塗鴉破壞園內石座，寫上偏激字眼，台中公園派出所員警通報建設局，建設局派員清洗後，石座已大致恢復原貌，部份字眼仍依稀可辨識。

市府指出，雖有看到李承龍臉書照片，但因臉書只有「路過」，不確定何人所為；建設局指出，該行為違反台中市公園及行道樹管理自治條例，可處一千二百元以上、六千元以下罰鍰。

蔡承允指出，這次被潑漆的石燈籠基座上，載明當時仕紳、會社的捐贈者姓名，包括「帝國糖廠株式會社」等，也有其文化價值，之前曾有人爭取列入文資保護，未受重視。蔡承允說，市長林佳龍上任後，曾表示希望恢復台中神社鳥居，但市府應以更積極作為，指定台中公園文化資產身分，並由文化局接管維護，避免憾事再發生。

台中市文資處指出，參道石燈籠基座設置年代雖是一九一二到一九四○年左右，因並非全是當時台中神社原件物，部份是從外地移來，僅列「古物類列冊追蹤」，尚未具正式文資身分，正進行台中公園整體文化資產調查，未來再做通盤保存考量。