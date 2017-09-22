〈中部〉藍營杯葛花博？ 綠營：怕辦得太成功

2017-09-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員廿一日退席抗議花博預算，綠營議員砲轟國民黨在中央擋前瞻、地方擋花博，以各種名目惡意杯葛，就是怕花博辦得太成功，故意唱衰花博、唱衰台中。藍營議員則說，沒人會唱衰，但也沒人想看民代「自甘墮落」。

綠營議員陳淑華直批，藍營是以要資料為名，行惡意杯葛之實，擺明唱衰花博、唱衰台中，如此惡意杯葛花博程序，是怕林市長把台中花博辦得太成功，再為市長選舉加分，藍營只為達到特定政治目的做法，絕非台中之福。

綠營議員曾朝榮、張芬郁也說，民眾希望把花博辦好，但是國民黨在中央擋前瞻，在地方擋花博，刻意杯葛花博預算，是想讓台中丟臉；綠營議員翁美春、邱素貞、何敏誠則鼓勵市府認真做，讓大家看到完美的花博盛會。

綠營議員張雅旻指出，國民黨議員「扮神又扮鬼！」拿不到想要的就憤而離席，市府明明已經給了廿多公斤報告書，還說沒有給資料；綠營議員們拿起「台中要花博」、「國民黨杯葛花博，到底在怕什麼？」等海報，抗議國民黨惡意杯葛。

國民黨團執行長顏莉敏說，沒人唱衰花博，然而議會數次要求提供相關資料，市府也屢次承諾，但議員始終拿不到有利審查花博預算的相關資料，試問要怎麼瞭解呢？民進黨團刻意操作國民黨團杯葛，相信社會自有公評。