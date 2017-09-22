〈中部〉花博資料不足？ 市府：給超過20公斤了

2017-09-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府花博特別預算案昨日在議會專案報告，藍營議員以花博追加減預算違反議會附帶決議，以及資料不足等理由，退席表示抗議；市府回應，附帶決議沒規定不能追加減，預算科目調整必須透過追加減才能辦理，提供的資料也超過廿公斤。

藍營議員拒審預算 退席抗議

市議會花博專案報告，藍營議員陳政顯、楊正中說，當初通過花博特別預算案時，附帶決議不得辦理追加減，市府現在卻只給一張紙，就要議員審查五億元預算；議長林士昌加以緩頰，請市府副秘書長郭坤明專案報告，藍營議員則全員衝向前，高喊「不給資料如何審」，隨即退席抗議。

國民黨團隨後聲明指出，花博特別預算案八十六．七億元，市府七月急送追加減預算，將資本門經費調整到經常門，科目調整八億元，九月再送來僅調整五億元，相差二個月竟消失三億，預算編列荒唐不堪。

藍營議員抨擊，這二個月不斷透過黨團協商、議會決議等方式調閱花博資料，但市府仍無列出翔實資料，只能霧裡看「花」，廿日協商後，送來的資料僅是一張薄紙，佈展經費細目、合約書等全無，市府態度傲慢。

不給資料？副市長出示二大疊報告書

副市長張光瑤表示，國民黨議員曾經要過的資料共有二大疊、超過廿公斤，而且經常反覆變換所需資料，還一直以市府提供資料不足為由拒審。事實上，議員要求的、能給的資料，都有給議員參閱，這麼大的工程，沒辦法樣樣都給。

市府指出，依花博預算的議會決議書，並沒有不得辦理追加減預算的附帶決議；主計處長蔣建中解釋，這次提出的預算案，並沒有增加任何經費，只是科目調整，依法科目調整也必須透過追加減預算才能辦理。

市長林佳龍強調，先前中央只核定補助花博卅億元，少了十三億元，經市府積極爭取後，已同意再補助十三億元，因此才需要調整預算科目及資本門，並配合中央規範辦理，台中二○二○年將接續舉辦世界蘭花會議，延續使用花博場館資源。