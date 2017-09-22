〈中部〉修樹挨罵 投市長：去年樹倒毀屋車

2017-09-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕佛心被當壞心，南投市長宋懷琳發怒了！市公所委託顧問公司修剪中興新村中正路路樹並進行矮化，被不少民眾抨擊「亂砍頭」，宋懷琳強調，去年因菩提樹太高，且根部脆弱，颱風一來就倒塌壓壞民宅圍牆和汽車，才籌錢矮化和修枝，樹命和人命都兼顧。

民眾批評 修剪像砍頭

南投市中興新村中正路上的菩提樹，最近被民眾在臉書社團「中興新村子弟兵」PO文，批評市長宋懷琳雇工修剪路樹工程，根本不是修剪而是在砍頭，把路樹砍得禿頭，擔心這些樹會因而無法存活。有人還指稱，公所一直聽不進去民眾的聲音，一直建議不能砍頭，結果根本不理會。

還有民眾指出，樹會倒不是高度而是生病被蛀空，公所應該先弄清楚病因再對症下藥；另有人說，要修剪應選在夏季颱風期來臨前，而不是現在這個季節。

宋懷琳反駁 不影響生存

對於民眾的大肆批評，南投市長宋懷琳真的火大了，她說，去年梅姬颱風來襲，中興新村中正路上的菩提樹因為樹幹太高、過重、又根淺而倒塌，壓壞民宅圍牆和汽車，還好無人受傷，否則責任誰負？

宋懷琳也說，公所財政還負債，中科管理局已不負責中興新村北區和中區部分，不會編預算來修剪路樹，公所才擠出二百萬元進行矮化和修剪路樹，委託顧問公司執行，施工前還找代表和里長去看，溝通過後才施工。況且主幹都不動只剪旁枝，根本不會影響生存，加上現在是落葉期，才會看起來禿頭，請民眾等幾個月看看，就知道這些樹是否活得好好的。