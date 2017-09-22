〈中部〉彰南產業園區解編 議員批浪費公帑

2017-09-22

質疑哪天又從農地變工業用地

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰南產業園區開發案歷經了四任的縣長，基地地目從最早的農地，申請變更為工業用地，但目前縣府宣佈撤銷開發案，地目又需從工業用地再解編為農地。多位縣議員昨天在議會臨時會的分組審查會中質疑，不知道哪一天會不會又從農地申請變更為工業用地？地目這樣變來變去，簡直在浪費公帑。

縣議員劉惠娟說，此案在前縣長阮剛猛時代提出，歷經翁金珠、卓伯源到現任縣長魏明谷，逐年編列相關經費執行，從農地變更為工業用地，又再變回農地，地目每換一次就需編列規劃費，連帶開發內容因縣長更換，各有各的主張和想法，也需逐年編列相關執行預算，案子做十六、十七年，花掉公帑簡直難以估算。

縣府：500萬元規劃費 農委會補助

縣議員劉景滄則質疑縣府，此次撤案規劃，又要花掉多少公帑？縣府計畫處長陳坤佐回答，大約要五百萬元經費。不過，他強調整個案子尚未進入施作工程的階段，不是因為動工到一半而停工不做，是因為縣長兌現選舉承諾而撤案，有撤案就需進行土地解編，解編後需重新評估如何使用，才又有規劃費用的產生。

但縣議員李浩誠不認同此一說法，他表示，政策不變來變去就不需花錢再規劃，這就是重大政策「髮夾彎」後，全民共同承擔付出的代價。農業處則解釋彰南產業園區回歸農地使用，五百萬元的規劃費用是農委會補助。

撤案賠償上億 促政策別反覆無常

縣議員賴清美說，此案因已經歷四任縣長，當初若朝修正工業產業類別，捨棄「高污染工業」，轉型為輕工業或無污染產業，應該就不用因為解約而需再付一億多元的「賠償金」，連十多年陸續支出的費用都白花了。

議員們希望日後重大政策，絕對不要重演反覆無常的戲碼，並不一定要蕭規曹隨、照單全收，核心價值需把持住，以不變為宜，從修正細節調整，降低政策無法延續的損失和傷害。

計畫處長陳坤佐表示，解編程序可望於今年年底完成，而解編後回歸農地地目，擬朝高經濟作物的溫室栽培發展，由顧問公司規劃執行中。

彰南產業園區開發案基地坐落在彰化縣溪州鄉、占地九八．二八公頃，魏明谷上任後兌現對溪州鄉水尾村民的承諾撤銷開發，回歸種植蔬菜、水果的網室、溫室農業栽培，只是撤案後，縣府需支付開發廠商先行支出的投資開發成本，金額約一億三五三三萬元，形同解約「賠償金」，縣府已支付部分金額，尚有七四九九萬元待明年編列預算才能支付。