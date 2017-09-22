〈中部〉嘉義站前西側廣場 明天完工

2017-09-22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義火車站前西側廣場改善工程，歷經半年多，明天就要完工，待市府驗收完成，預定十月上旬開放使用，屆時東、西側廣場連成一氣，還給行人友善的通行空間，嘉市的「門面」展現全新面貌。

計程車與一般汽、機車分流

市府交通觀光處交通工程科長賴義龍表示，站前西側廣場整頓工程案經費一千六百萬元，市府獲營建署補助六百一十六萬元，自籌九百八十四萬元，設計將計程車與一般汽、機車分流，計程車排班區設於廣場西邊，廣場正前方配置三車道，劃設汽、機車臨停接送區，增加人行空間，提高站前廣場完整性，各類交通引導牌面將重整並更新，新設觀光導覽地圖，規劃十月廿七日舉辦站前西側廣場啟用音樂會。

大客車上下車停靠不進廣場

賴義龍說，包括嘉義縣公車、嘉義客運或其他大客車上下車停靠站，未來不駛入廣場範圍，新設站亭建物位於廣場正前方，從中山路邊內縮七公尺，乘客改為在停靠區上下車。

嘉縣公車處長吳金對表示，新設站亭的大客車停車位只劃設三格，通勤通學的交通尖峰時段，停等載客的大客車可能在中山路形成排隊車陣，建議市府適時派交通指揮人員導引，維持交通動線順暢。

嘉市番社里長兼西區里長聯誼會長鄭秀玉關注，廣場開放使用後，旅客進出站的動線規劃，今早陪同市長涂醒哲視察站前東側廣場周邊巷道牆面彩繪等事宜時，會一併了解西側廣場施作狀況，反映意見。