〈南部〉鄰里整併 北區里長、企業主不滿

2017-09-21

民政局︰一定會貫徹執行

〔記者黃文瑜、邱灝唐、洪瑞琴／台南報導〕市府鄰里整併案，引起北區里長不滿，揚言不配合公所業務，另十幾位企業主也到安定區公所表達不滿，認為應先等行政區整併後再進行里鄰整編，否則公司地址一改再改，公司營運也受影響。南市民政局強調，南市人口數比其他五都少，里鄰數配比卻是最不合理，因應城市整體發展需求及資源合理分配，整編計畫勢在必行，一定會貫徹執行。

里鄰整編案箭在弦上，將於近期市政會議提報通過，民政局表示，南縣市合併升格後，基層各界即反映檢討里鄰整編問題，以現行六都人口數而言，台南市人口數才一百八十八萬餘人，里數七百五十二里，與其他五都相較落差很大，而且不合時宜，若沒有適當調整，隨著新興都會區的人口群聚，未來更恐面臨無法擴編里鄰困境，阻礙城市進步，況且原有里鄰長服務範圍及數量急遽增加，造成服務能量不均及編組配置不合理現象，影響服務品質。

民政局強調，今年初各區展開規劃與溝通工作以來，依據各區居住型態及城鄉發展情形，適用不同規範，公正、公平、務實進行，不會有所停滯，一定貫徹執行。據了解，未來里鄰整編，里數將減少一百多個，另外，「小鄰變大鄰」，現行一萬四千六百多鄰，將整併一半左右，一年減省的里長事務費及里鄰文康活動補助預算，估計至少上億元。