〈南部〉亞洲橄欖球7人制賽 台灣爭亞運參賽權

2017-09-21

〔記者黃文瑜／歸仁報導〕亞洲橄欖球七人制巡迴賽，第二站比賽將於二十三、二十四日在南韓舉行，台灣隊十六人將出國參賽，國家代表隊教練張威政表示，此次賽事排名，將影響明年能否取得代表台灣參加亞運的資格，但因現今除了亞運、奧運外，其他國際賽事在運動員經費部分都嫌不足，不利於球員訓練，希望企業能投入贊助，創造更好的運動環境，讓運動員能無後顧之憂地為國爭光。

「台灣過去在亞洲地區橄欖球項目是屬一屬二強！」張威政指出，一九九八年及二○○二年釜山亞運是台灣橄欖球的顛峰，十五人制連兩屆摘銅，七人制先是第四名，在釜山亞運則在四強戰十九比○擊敗泰國，金牌戰面對南韓最終才以十二分之差拿下銀牌，這是台灣在亞運橄欖球的最好成績。

張威政說，七人制橄欖球自二○一六年里約奧運列為正式項目後，橄欖球運動已在世界各地蓬勃發展，但台灣主要還是以打十五人制為主，因此表現不如從前。加上對於運動員訓練的環境不夠友善，例如此次代表隊為任務編隊，十六名選手來自全台七所大專院校學生，有些學生暑假要打工，才能支應開學後的生活開銷，甚至因沒有住在國訓中心內，伙食補助根本不夠運動員吃飯，比賽一直打到十月，選手返校後就會面臨生活問題。

盼企業能投入贊助

「台灣不缺好手，缺金援！」張威政表示，除了奧運及亞運對選手有較好的訓練環境外，一般選手沒有企業贊助，甚至連出國比賽的機會都沒有，但政府又規定要國際賽事前六名，才取得重要比賽的資格；另外，成為一般國際賽事的運動員誘因少，沒有零用金補助，選手就有後顧之憂，因此希望企業能長期投入贊助，讓台灣橄欖球項目在體壇上能繼續發光發熱。