〈南部〉今年將設13個 七股失智社區服務據點揭牌

2017-09-21

〔記者楊金城／七股報導〕今天就是九二一國際失智症日，七股失智社區服務據點昨天在七股區樹林里活動中心揭牌啟用，充實社區照顧資源，對有失智傾向的長輩提供早期介入服務、轉介醫療方案，達到長照2.0延緩失智、積極預防照顧的目標。南市今年將先成立十三個失智社區服務據點。

每一百人就有一人罹失智症

衛福部調查，台灣六十五歲以上老人失智症盛行率為八％，失智症人口逐年攀升，目前逾廿六萬人，約每一百人就有一人罹患失智症。而台南市六十五歲以上有廿三萬多人，高齡化對於失智、失能與失依年長者的照顧需求高。

台南市社會局照顧服務管理中心主任洪明婷說，長照2.0今年新增服務失智症族群的長照需求，落實社區照顧，台南市今年將成立十三個服務據點，七股區是繼東區、龍崎區後第三個成立失智社區服務據點，永康（二個據點）、關廟、中西區、北門、玉井、山上、新市、安南區、北區等十個據點將隨後成立，明年則完成全市三十七區成立社區服務據點。

台南市立醫院派駐人員服務

七股失智社區服務據點設在七股樹林里活動中心，由台南市立醫院派駐專業人員一週七天服務，市立醫院計承接設立七股、東區、龍崎區、關廟區等四據點。

院長蔡良敏說，失智照護需要透過教育、專業導入、資源運用，用深入社區的服務，提供失智長者長照服務。家有失智長輩，不只是家庭問題，也是社會問題，長照2.0擴大服務失智照顧需求是政府一大美意。

據點會提供瑞智學堂課程，以認知訓練為主，有伸展筋骨健康操、老歌歡唱、金頭腦撲克牌、照顧者技能訓練、照顧者互助支持團體等。也提供安全看視服務，由照顧服務員到府或在社區陪伴失智長輩，減少他們面臨煮飯燒焦、出門走丟等狀況，並到家中關懷訪視，關心生活起居。

洪明婷說，失智社區服務據點是以「社區」為基礎的照護，讓有需要的失智患者及家屬能就近找到服務資源，透過參與社區活動延緩失智，也協助照顧者獲取新知識及喘息服務。