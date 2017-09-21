〈南部〉家有罕病兒 吳淑妙獻身特教獲獎

2017-09-21

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市楠梓特殊學校教師吳淑妙原為媒體人，因獨生女罹患「先天性關節僵直症」罕見疾病，照顧過程產生同理心，毅然投入特殊教育，從代課到正式教師，十九年來為重度以上身心障學生把屎把尿，榮獲高雄市教師職業工會主辦的「SUPER教師獎」。

另位得主劉曉帆雖然不是原住民，但她任職桃源區興中國小附幼期間，努力推廣「拉阿魯哇族」族語，將族語生活化並融入幼兒教學，更通過中級考試，曾榮獲教育部教學卓越金質獎。

吳淑妙強調，女兒出生後五年，她一度封閉、無法接受罕病兒，直到女兒讀幼兒園大班，她調整心態，決定攻讀特殊教育，尤其女兒曾被醫師判定「必須終身坐輪椅」，她不以為然，努力訓練女兒游泳、騎單車、滑直排輪，終於擺脫拐杖限制，生活完全可以自理，目前在織品服裝公司上班。

在女兒逐步恢復健康的激勵下，吳淑妙於八十五年開始當代課老師，並準備特教系考試，後來擁有特教研究所碩士學歷；八十九年取得教師證，開始在楠梓特殊學校任教。

吳淑妙表示，照顧身障兒很辛苦，她能體會家長的心境，她透過跳舞、登山、騎單車強化體能，這樣才抱得動無法行走的學生做復健。

因為充滿熱情與同理心，就算有學生尿在吳淑妙的頭頂、身上，她也完全不會生氣，依舊細心地為孩子清洗全身。有個學生受到吳淑妙的照顧與鼓勵，獲得全國文繪獎。

吳淑妙強調，有快樂的父母才有快樂的小孩，父母必須先克服障礙，才能帶領孩子走出困境。