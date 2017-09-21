〈南部〉畜牧廢水變肥料 高市15家投入領先全國

2017-09-21

年減1500公斤河川生化需氧量

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年推動十五家畜牧場將廢水變肥料，約占全國四分之一，勇奪第一。有農民年省化肥及水污費十多萬元，創造百萬經濟產值，更有助改善河川水質，十五家年減河川生化需氧量近一千五百公斤。

高市有六百多家畜牧場，養了卅多萬頭家畜，今年畜牧業水污染防治費已開徵，其中沼渣沼液再利用可減徵，環保局與農業局合作，針對畜牧場推動沼渣沼液做為農地肥分使用。

根據環保署統計，今年截至七月底止，全國申請案件通過有六十六家畜牧場，其中高市通過十五家是全國第一，同時也是目前通過件數最多者，大多位於阿蓮區，其次是岡山、橋頭，有助改善二仁溪、阿公店溪、後勁溪，每年總削減河川水質的生化需氧量近一千五百公斤。

橋頭區青林牧場鄧慶發飼養近二百頭乳牛，每年一萬多噸養牛廢水變氮肥，取代化學肥料，澆灌種植三公頃狼尾草，提供自家乳牛食用，年省十四萬五千元生產成本，包括水污費四萬五千、化學肥料十萬元，生產的鮮奶及牛糞有機肥，創造百萬元經濟產值。

鄧慶發表示，他善用循環經濟，大幅減少水污費、廢水處理成本，也能滋養土地、減少化肥使用，達到產業自給自足，更降低河川污染，可以說是一舉多得。

局長蔡孟裕指出，畜牧廢棄物有效再利用，達到水污染源頭控管，減少河川污染負荷量，連帶提升環境品質。